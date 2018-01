Obra de Moore

Olha que incrível o traço do grafiteiro americano Matt W. Moore. Os trabalhos do cara são marcados por uma explosão de cores que podem fazer a gente viajar. Sua geometria misturada à abstração já esteve presente em campanhas de clientes como Nike, Blackberry, Citroën e Adidas. Vale a pena conhecer o site do artista, com muitos outros exemplos. Vá lá!