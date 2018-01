O Salão Internacional do Móvel, em Milão, começa na quarta-feira e vai até dia 19. Mas já começam a pipocar mil e um eventos que integram a Design Week da cidade italiana. Um exemplo? Amanhã, no Spazio Rossana Orlandi, na Via Matteo Bandello, a Corsi lança a linha Nativo, concebida pelos brasileiros Fernando e Humberto Campana.

São 15 peças, a maior parte vasos, que unem o aspecto liquefeito da resina flexível daquela marca com materais tão bem explorado pelos irmãos. Unidos ao que é sintético, estão nelas, por exemplo, couro, fibras naturais e madeira de galhos.

As imagens de algumas criações, publicadas aqui, fazem entender a intenção dos designers de despertar no observador algo de instintivo antes de qualquer leitura racional. “Absorvemos o que nossos olhos capturam e recodificamos de maneira divertida essa variedade de referências numa coleção estranha e intrigante”, escrevem os moços.

Os desenhos disformes têm texturas que parecem por vezes rugosas, a conter elementos de natureza primordial. O que dizer, por exemplo, do modelo Âmbar? Bacana também é ver a brasileiríssima piaçava dando o ar da graça na fruteira Dendê — nome que remete a um elemento bastante conhecido aqui, como também é o caso dos vasos Mulato, Caatinga e Bromélia.

Vale a pena dar uma espiada no vídeo que mostra um pouco da concepção das peças e do jeito intuitivo com que Fernando e Humberto trabalham. Pena que falte o áudio. O link é:

http://www.zona13.com/test/corsi/htdocs/pages/campana/campana_video.php

Nesta temporada milanesa, os Campanas ainda terão produtos lançados por outras cinco empresas — Edra, Flat Design , Nodus, Plusdesign e Venini –, além de participarem da mostra Brazil S/A e assinarem uma espécie de gazebo moderno para a marca de champagne Veuve Clicquot. Um brinde aos fratelli.