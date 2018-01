Para entar no clima da Copa, vão citações futebolísticas neste post — embora, que fique claro, o blogueiro não entende nada de futebol e não quer.

Bem. Craque do design nacional de hoje, o carioca Guto Indio da Costa parece jogar com as dez: projeta de ventiladores de teto a fogões em seu escritório que cuida de design, além de arquitetura, urbanismo e transporte. E vai também de mobiliário.

Parece ser um bom chute o desse cara, que assina a linha de estofados MDesign 2010, produzida pela Mannes. De madeira e aço, há o sofá Deslize, de dois ou três lugares, e as poltronas Ginga e Plano, que podem ser montadas como sofá. Eis a tal versatilidade, que os técnicos do esporte do coração dos brasileiros — e os consumidores — parecem a-do-rar.

O profissional entregou a bola direitinho. Embora o blogueiro ache que há algo de design italiano muito evidente nas peças. Agora, emitir opinião desse tipo sem ouvir a outra parte, nem pensar.

Quem quiser saber mais a respeito dessa e outras jogadas de Guto — talvez mais atacante que goleiro, sabe-se lá o que isso quer dizer — tem de ler o Minichat na coluna Plural do próximo domingo, a ser publicada no suplemento Casa, de O Estado de S. Paulo.