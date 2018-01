Peças de Jeff Zimmermann na R 20th Century, em NY

Autor de luminárias e objetos escultóricos, o americano Jeff Zimmermann, ao lado, agora é representado, no Brasil, por Fernanda Marques. “Conheci o trabalho dele em Nova York”, conta a arquiteta, que exporá obras do artista plástico no loft projetado por ela para a Casa Cor. Jeff, que emprega materiais como vidro e porcelana, chega a São Paulo no domingo. Vem acompanhado de Zesty Meyers, diretor da R 20th Century Gallery, sua representante nos Estados Unidos. É o mesmo endereço que comercializa, lá, as peças de pequi produzidas por Hugo França. O designer brasileiro vai organizar em seu ateliê, na segunda, jantar para recepcionar a dupla. “Serão 15 pessoas”, conta o anfitrião, que contratou o Buffet Capim Santo.