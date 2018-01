Pechincha: a poltrona anos 60 vale R$ 650

A pop up store Estúdio Glória, que tinha dia certo para começar e para acabar, bombou nas duas primeiras edições. O resultado é que agora a loja vai funcionar direto. Fica numa casa gostosa na Granja Viana. Vale a pena conhecer por conta do garimpo que se vê ali de peças bacanas, entre objetos e móveis das décadas de 20 a 80, devidamente customizados. Pode ser um programa para o sabadão, quando é servida uma feijoada feita em fogão à lenha no restaurante do local. Aos domingos, há petiscos no bar ao ar livre, à beira de piscina.