Elisa Stecca e Jaques Faing estão na onda de romper a barreira entre objeto e imagem. Registros de pedras semipreciosas em movimento produzidos pelo fotógrafo entram em simbiose com as criações da designer em uma nova coleção, batizada de Like a Rolling Stone. Há mesas, porta-copos e bandejas, além de joias e roupas. O lançamento será dia 26, na loja de Elisa, que antecipou as novidades na seguinte entrevista, feita hoje, por telefone.

É sua primeira incursão no segmento de mobiliário?

Pode-se dizer que sim. Eu já tinha feito um tampo e uma banqueta para mim, mas é a primeira vez que aposto em produtos para serem vendidos. Acho que existe um caminho entre arte e design…

Como se deu o trabalho em parceria?

As fotos das pedras, que o Jaques chama de design de superfície, são dele. Eu cuidei da formatação das peças. A gente se conhece faz uns cinco anos, mas foi no último que amadurecemos essa ideia.

Quantos produtos haverá para casa na coleção?

Vamos ter três tipos de bandejas, quatro tipos de porta-copos, além de mesas: uma com pés de banquinho de bateria, sabe?, e outra com uns rodízios grandões.

Quais são os materiais?

Madeira, em geral MDF, e laminado de alta resistência que recebe as imagens, com acabamento siliconado.

Quanto custarão, em média, os lançamentos?

É um preço legal: vai de R$ 20 a R$ 2.000.

Haverá peças de pronta entrega na loja?

Sim. Mas também poderão ser feitas encomendas, que levam uns 30 dias para ficar prontas. O pulo do gato é que a gente pode fazer os produtos com qualquer imagem que os clientes queiram. Isso permite uma personalização.