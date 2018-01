Há uns dez anos, quando Marcelo Rosenbaum ainda não havia se casado, morava num apartamento incrível, em Pinheiros, sozinho. Sozinho, não. Dividia o lugar com a simpática bull terrier Xica, que andava para cá e para lá, num domínio completo do espaço. O designer dizia: “Xica, já para a Mole!”. E lá ia ela correndo para a célebre poltrona de Sergio Rodrigues. Xica se transformou em mascote também do escritório de Rosenbaum, de onde saem agora lançamentos para a Tok&Stok com estampas inspiradas no bicho. A nova coleção é composta por acessórios e roupas de cama muito simpáticos.



Mouse pad, fronha e avental da linha Xicas