O decorador americano Thom Filicia

Foi no começo do mês que o decorador americano Thom Filicia baixou em São Paulo. Em sua primeira visita ao Brasil, parece ter ficado impressionado com os projetos de arquitetura e decoração que viu aqui. “Tudo é maravilhoso”, disse ele durante uma entrevista concedida ao Casa&, publicada no último domingo, em que se vestia com conforto: jeans, camisa com detalhes rosa, malha cinza nas costas e sapatos com toque esportivo marrons. Nela, o profissional destaca, por exemplo, a autenticidade do premiado projeto do restaurante Káa, onde ocorreu o bate-papo, um projeto de Arthur Casas. Carismático e bem-humorado com certo assédio, ele, na noite anterior, tinha feito um circuito fervido pelas baladas paulistanas, depois de participar, à tarde, de um evento organizado por uma revista de decoração. Foi à boate The Week, ao Sonic e acabou na Loca. Thom Filcia ganhou notoriedade com sua participação no programa Queer Eye for the Straight Guy. Hoje ele apresenta Minha Casa, Meu Estilo (Dress My Nest), que vai ao ar às quintas-feiras, às 21 horas, pelo Discovery Home & Health. A cada episódio, o designer de interiores conta com a ajuda da estilista Erika Martin para renovar um ambiente em 48 horas – tendo como inspiração roupas e acessórios do dono da casa. Considerado um dos 50 melhores decoradores americanos, de acordo com a revista House & Garden, Thom Filicia tem um estilo que pode ser considerado eclético, como comprova o livro Thom Filicia Style (Atria Books), lançado no ano passado. Acompanhe a íntegra da entrevista a seguir.

Casa& – Como foi sua infância?

Thom Filicia – Eu cresci na cidade Syracuse, próximo de Nova York, com meu pai, minha mãe, meus dois irmãos, um cachorro… Subia em árvores e adorava festas todo o tempo. Era um menino muito animado e meio louquinho…

Quando a decoração surgiu em sua vida?

Mais ou menos no quarto ou quinto ano da escola. Eu comecei a desenhar, desenhar na minha mesa de escola, por exemplo, portas e janelas, e percebi que queria trabalhar com espaço e design de interiores. No colegial, adorava as aulas de arte, desenho e pintura. Depois estudei design na Syracuse University. Foi um milagre eu ter entrado… (risos) E um milagre eu ter me formado… (risos)

Na sua opinião, quais as principais tendências da decoração, hoje, no mundo?

Tendência não é minha palavra predileta. Acho que mais poderosas hoje são a autenticidade e a personalidade. Quando falo no Brasil e entro neste restaurante, vejo a autenticidade com que se trabalharam os materiais e o espaço. Acho que as pessoas caminham hoje em busca um design mais fresco e autêntico, que faz sentido onde você está.

Qual a relação entre moda e decoração?

Acho que a moda é uma coisa que todo mundo entende e uma ferramenta maravilhosa para se comunicar com o design e a decoração. Todo mundo entende os códigos, por exemplo, do formal ou do informal quando o assunto são roupas. Mas, numa casa, logo vem a pergunta: mas isso combina? As pessoas não entendem como funciona. Uma casa informal pode usar uma estrutura, por exemplo, para deixá-la mais formal.

Como tem sido fazer seu programa?

Maravilhoso. Acho que vou além do design de interiores. É ser honesto consigo mesmo. Por que a minha casa é diferente da sua? Quando a gente entra na casa das pessoas, tem de saber de onde elas vieram, onde estão e para onde querem ir. Sua casa tem de ter o seu estilo e não o do Ralph Lauren, por exemplo.

Como é sua casa?

É muito parecida comigo. É moderna, mas clássica ao mesmo tempo. É atemporal. Tenho uma casa na cidade e no campo. Elas são diferentes, mas complementares.

Quais suas principais influências no trabalho?

As pessoas. Quero entender quem você e o que faz você vibrar. Isso me inspira. Quando eu sei quem você é, posso olhar todas as coisas ao meu redor e escolher aquelas que se conectem com você.

Isso faz pensar que você não é preso a um só estilo…

Com certeza.

Qual seu principal projeto até agora e com que sonha desenhar?

Oh, meu deus. Deixe-me ver… Para mim, é importante atuar de diferentes formas, como escrever um livro, fazer o programa na TV, desenhar uma linha de móveis e objetos que gostaria que fossem vendidos no Brasil…

Qual sua idade?

27… (risos) Não! 40…

O que mudou daquele garoto meio louquinho para o homem de hoje?

Não muito… (risos)