Pedras no Meu Caminho é o painel de Ciça Mora

Os dois trabalhos exibidos aqui integram o Concurso Nacional de Quilts, mostra competitiva da 12ª edição do Festival Brasileiro de Quilt e Patchwork, que vai rolar entre os dias 7 e 10 em Gramado (RS). Há oito categorias: colcha, painel tradicional, painel inovativo, painel realístico/figurativo, painel ilustrativo/figurativo, painel abstrato, miniatura e estreante. Entre visitantes e profissionais, são esperadas cerca de 8 mil pessoas no evento. Ao todo, serão expostos 200 trabalhos e ainda haverá 20 cursos e oficinas, com a presença de 13 mestres de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal. É no Centro de Eventos da UFRGS (Rua São Pedro, 663). Grátis.