Hoje é o dia do fechamento da edição especial sobre Casa Cor, do Casa&, que circula no próximo domingo com cerca de 100 páginas e papel diferenciado. A redação está a mil. Todo ano é uma pequena maratona. Durante três semanas, a equipe toda se mobiliza para fazer uma cobertura completa da maior mostra de decoração do País. É o que, no jargão jornalístico, chama-se “esforço de reportagem”. Veja, por exemplo,a situação do fotógrafo André Conti , ao lado – com os fundilhos dentro da lareira para obter o melhor ângulo. Quem clicou a cena foi a produtora Ângela Caçapava. Ela emprestou alguns desses registros pessoais para ilustrar a próxima coluna Plural, que enfocará os bastidores do evento. Agora, aguce seu olhar com dois ambientes que prometem ser pontos altos neste ano: a brasileiríssima Cabana do Xamã, de Arthur Casas, e a escapista tenda Fuori Città, de João Armentano.



Arte popular e design nacionais, na Cabana do Xamã