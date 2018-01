Maçaneta, por Adriana Barra

Quem disse que cadeado e maçaneta são coisas que têm de ser chatas e sempre iguais? Num esforço para associar esses elementos de segurança a um estilo, a Papaiz encomendou a Adriana Barra a linha Collezione, composta por peças com estampas assinadas pela estilista. São desenhos bem alegres e vibrantes, característicos da produção da criadora. Serão produzidas apenas 1000 maçanetas, à venda na Micasa, em São Paulo, com preço sob consulta. Há ainda quatro modelos de cadeados em duas versões – com chave e de segredo -, com estampas diferentes em cada face.