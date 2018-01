De 25 de novembro a 17 de janeiro será possível conferir, no Museu da Casa Brasileira, os melhores trabalhos do 23.o Prêmio Design MCB. Segundo os organizadores, a experimentação com o uso de materiais em mobiliário é um dos destaques do evento. Paulo Alves da Silva Filho e Luís Fagner Koga Suzuki criaram a cadeira Atibaia e Paulo Roberto Ceschin Foggiato, a poltrona Bambu #5, a mesa Demoiselle e a cadeira Lapa – linha produzida com laminado de bambu. Os quatro produtos levaram o primeiro lugar na categoria Mobiliário, a mais aguardada da premiação. Veja as imagens.



Cadeira Atibaia



Cadeira Lapa



Mesa Demoiselle