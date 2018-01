Sofá Elliptical

O Sofá Elliptical, do designer Pedro Franco e desenvolvido em parceria com a fábrica de estofados Ronconi, é inspirado em linhas futuristas. Seu desenvolvimento segue a tendência do hand made, embora tenha aspecto high-tech. No interior, em vez de perfis de madeira, utilizam-se perfis tubulares calandrados, que dão ao produto uma forma orgânica. Na A Lot Of, por R$ 8.700.