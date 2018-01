Não vai ter martelinho, não. A By Kamy organiza seu primeiro leilão virtual de tapetes orientais, em parceria com o site Superbid. Para participar, é só se cadastrar no link que aparece nos dois endereços eletrônicos. Os lances já começaram para 33 produtos produzidos no Irã, na Turquia, no Azerbaijão e na Índia. Do clássico ao moderno, eles apresentam dimensões e composições variadas. Os lances mínimos correspondem a 1/3 do valor original. De lã, com 1,61 m x 1,10 m, o modelo iraniano Bakthiar, ao lado, tem preço inicial de R$ 587. Pode até ser uma boa oportunidade de compra. Mas a dica é não ficar todo animadinho e – por impulso – pagar mais do que a peça vale. Por isso, passe na By Kamy Out, do D&D Shopping, onde os tapetes estão expostos, e verifique todos os detalhes. Inclusive a cotação de mercado. Após o término do leilão, no dia 16, o pagamento deverá ser à vista, em até 72 horas.