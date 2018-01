As flores feitas pelo Form Us With Love

A empresa sueca de revestimentos para pisos Bolon, fundada em 1949 e dirigida pelas irmãs Annica e Marie Eklund, lançou a nova coleção Botanic, que usa vinil ecologicamente correto. O produto tem matérias-primas renováveis provenientes de óleos vegetais modificados. O estúdio de design Form Us With Love, também sueco, desenvolveu um conceito interessante para traduzir o conceito da novidade: grandes flores de desenho estilizado. Elas integram a exposição Form Us With Friends, apresentada na Stockholm Furniture Fair, que vai até sábado.