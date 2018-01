Mas que figura! O irreverente personagem exibido acima é criação do designer gráfico chileno Angello Garcia Bassi, da Cubotoy. Consta no livro We Are Paper Toys! PrintCutFoldGlueFun! (Harper, R$ 74,98 na Livraria Cultura), de Louis Bou. A obra apresenta a arte de fazer brinquedos de papel por meio da produção de 32 artistas do mundo, além de detalhar as técnicas deles.

Convite para imprimir, cortar, dobrar, colar e se divertir, o livro vem com um CD que demonstra como fazer seu próprio paper toy.

Deu no Coolhunting.