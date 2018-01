Quem está de malas prontas rumo a Los Angeles pode visitar uma exposição bacana, que explora um ícone do imaginário oriental: as bonequinhas Kokeshi. Pode até ser que você não as reconheça pelo nome, mas elas são aquelas figuras de madeira brilhante, sem pernas nem bracos, que a gente vê aos montes no bairro da Liberdade, em São Paulo. A mostra chama-se Kokeshi: From Folk Art to Art Toy e fica em cartaz até 6 de outubro no Japanese American National Museum. Mas o que tem de tão legal? Christina Conway, a curadora, dividiu a exposição em três partes. A primeira exibe modelos tradicionais. A segunda revela visões de artistas sobre o tema, em diferentes mídias. Já a terceira – e talvez mais interessante – apresenta 100 customizações feitas por convidados, a partir de peças brancas idênticas, como na foto acima.