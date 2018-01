O lançamento da nova coleção da Ovo já tem data marcada: 30 de junho. Luciana Martins e Gerson de Oliveira estão finalizando as estantes e os estofados. Na foto ao lado, clicada na loja-galeria da Vila Olímpia, o designer segura a maquete de uma poltrona que recebeu o instigante nome de Copo D’Água. “É como pegar um copo com um pouco do líquído e fazer um corte de cima a baixo nele”, explica Gerson, que considera ter chegado a uma boa ergonomia no produto com base giratória. A exemplo dos demais assentos, a poltrona será revestida de novíssimos tecidos com estampas desenhadas pela dupla.

A maquete da Copo D'Água em diferentes posições