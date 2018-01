Vista da loja com intervenção dos irmãos Campana

A Camper de Nova York abriu ontem com os interiores assinados por Fernando e Humberto Campana, mas a inauguração oficial será somente amanhã à noite. É a sexta vez que os irmãos projetam espaços para a marca de calçados espanhola. No número 635 da Madison Avenue é possível ver como os designers partiram do conceito de sua linha de móveis TransPlastic – que explora o contraste das fibras naturais com cadeiras plásticas industrializadas – para compor o lugar. Plural exibe imagens exclusivas.