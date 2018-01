O arquiteto e cenógrafo santista Fernando Nacarato, de 43 anos, é o grande vencedor do concurso Design.Br, organizado pela loja Micasa, com a cadeira Espeto. “Inscrevi três trabalhos para ver o que eles achavam e acabou dando zebra”, brinca ele, há 20 anos na Capital.

O desenho premiado exemplifica a reutilização de materiais. A partir de restos de caibros usados em suas cenografias e retalhos de tecidos doados por uma tecelagem, o profissional bolou a cadeira, cuja estrutura tem quatro “espetos” metálicos, distribuídos entre o assento e o encosto. “Me inspirei naqueles churrascos gregos, com o espeto entrando na carne”, conta o designer, casado e com duas filhas.

É a primeira vez que ele participa de um concurso de design, embora costume fazer de vez em quando algumas peças com essa mesma pegada.

Fernando ganhou um divertido troféu de papelão, além de uma viagem para a Alemanha e uma quota de produtos. A cadeira será comercializada pela loja.

Na segunda colocação ficaram Claudio Roberto Comas Brandão e Simone Bacellar de Macedo, com o banco Bem-me-quer; na terceira, empatados, Ana Patrícia Wolinger e Rafael Alexandre Buhl, com a mesa infantil Gota, e Ronaldo Edson da Silva, com a poltrona Matuta.

No total, foram 650 inscritos na primeira edição do concurso, cuja seleção começou no final do ano passado.

O júri foi composto pelo proprietário da loja, Houssein Jarouche, a jornalista Taissa Buescu, os arquitetos Guto Requena e Marcio Kogan, além dos designers Marcelo Rosenbaum e Fernando e Humberto Campana. Os irmãos enviaram a representante Lélia Arruda para a votação, feita na tarde de hoje a partir da observação dos dez protótipos finalistas, desenvolvidos pela loja.

Vale ressaltar que iniciativas desse tipo, para fomentar um design nacional genuíno, são sempre bem-vindas. “Uma das intenções da Micasa é exatamente essa”, disse Houssein.