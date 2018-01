Painel disponível na Wallcovering

Painéis usados para destacar determinada parede são um recurso que pode funcionar ao contrapor-se com as demais superfícies tingidas com tinta ou fazendo um mix com estampas de outros revestimentos, como papel de parede e tecido. É claro que essa ideia só vai fazer a cabeça dos maximalistas… Veja, por exemplo, o modelo neokitsch da holandesa Eijiffinger, exibido aqui, com referências imagéticas daquele país, caso de moinhos de vento, arquitetura medieval, fauna e flora local. Se você tem essa ascendência, pode ser uma ideia para resgatar as raízes familiares – que, cá entre nós, parece ser mesmo o que conta quando se pretende uma decoração mais afetiva. Com 1,86 m x 2,80 m, o produto é feito de smartpaper, material lavável, resistente à luz e de fácil aplicação. Custa R$ 1.576 na Wallcovering, que tem outras opções de imagens – de talheres oversized a bucólicas vacas…