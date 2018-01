Foto: Home&Garden/Reprodução

A gente às vezes quer dar um tapinha na decoração de casa, mas não sabe bem como. Um começo é conferir o que já se tem. Que tal reunir, naquele canto, peças com um denominador comum? Cerâmicas brancas, como as da foto, criam efeito sempre certeiro. Repare como o mesmo material e a mesma cor equacionam diferenças, possibilitando juntar desde as peças rebuscadas e antigas até as de traços limpos e atuais. Não precisa nem exagerar tanto: três objetos bacanudos dão conta do recado. Lembre-se apenas de deixar um bom vazio no entorno para valorizar a composição. Esse é só um exemplo. Agora basta vasculhar os armários!