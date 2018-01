Para pais que se ligam no high tech e ao mesmo tempo no lúdico — e seus filhos –, o Coletivo Amor de Madre oferece um produto engraçadinho: o Hub Man.

Encontrada apenas na cor branca, a forma humanizada de plástico é um extensor com quatro entradas USB, que lembra os velhos benjamins. Basta conectá-lo a uma das entradas USB do computador para ter à disposição as adicionais.

Importada da Inglaterra, a engenhoca da marca Kikkerland sai por R$ 151.