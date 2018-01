A pairar acima do palco havia um sem-número de transformadoras borboletas feitas à mão, com as quais Bebel Gilberto interagia de vez em quando. Ouvi-la é sempre um prazer. Ao vivo, então…

A cantora e compositora lançou por aqui, no teatro do Sesc Pompeia, seu novo show, All in One, no fim de semana passado. Entre uma canção incrível e outra, ponto alto foi a levada bem particular, em voz e violão, da lendária Sweet Dreams, sucesso do duo Eurythmics, que ela não gravou.