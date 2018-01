Azulejo de Calu Fontes

Com dezembro, vem a época dos bazares de Natal. A artista plástica Calu Fontes realiza o seu nos dias 12 e 13, no ateliê. Conhecida pelas criações em porcelana que mesclam pintura e decalques, ela fez uma seleção com canecas, colares, copinhos e azulejos, entre outras peças de caráter único. Os descontos são de até 30%. A unidade do azulejo com 20 cm x 20 cm, por exemplo, será vendida por R$ 160. O preço normal é R$ 230. As formas de pagamento são dinheiro ou cheque. Será possível parcelar, em até três vezes, valores acima de R$ 400.