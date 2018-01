Barulho do mar

Rocking on the Beach é uma poltrona de balanço criada pela dupla de designers sul-coreanos Joon & Jung, cujo escritório fica na Holanda. A peça usa, de maneira inusitada, tubos de plástico e madeira na estrutura. Mas há um detalhe que faz toda a diferença: dentro dos tubos vai areia, que, com o balançar, produz

Por Estadão