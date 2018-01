Vista interna do Lions Nightclub

Na região da Praça da Sé, em São Paulo, o Lions Nightclub abre hoje. Fabrizio Rollo assina os interiores do lugar, que, segundo ele, é um club disco glam. A atmosfera compreenderia dois aspectos comportamentais: o exclusivismo dos 40ths e a liberdade dos 70ths. Isso foi obtido tanto pela preservação de aspectos originais da arquitetura do prédio quanto pela adoção de acabamentos brilhantes, caso de espelhos, além de detalhes em dourado, prateado e aço. Há ainda pitadas de taxidermia. “Embora tenha essas referências de diferentes épocas, o resultado é atual”, considera o editor de estilo, que ainda destaca o “clima de alcova” dos camarotes com dossel. A execução da arquitetura, explica Fabrizio, é de Marcos Paulo Caldeira. O Lions fica no primeiro andar do 277 da Brigadeiro Luís Antonio.