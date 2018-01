Telefone Thomson Symbio

Inovação e Negócios é o tema da Brazil Design Week, realizada de hoje a sexta-feira na Fecomercio, em São Paulo. O evento, que aborda os diferentes segmentos do design, terá apresentações de cases internacionais, seminários setoriais, workshops, rodadas de negócios, fóruns e exposições. É o caso da French Observeur. Com mais de 40 objetos premiados pelo Observeur du Design, a mostra, aberta ao público, pretende revelar a alta tecnologia, o luxo e a modernidade do design francês atual. A aparelho de telefone bacanudo, acima, integra a exposição.