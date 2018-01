Acquabox: gravidade zero

Imagine um cilindro de acrílico com 1,10 m de largura por 2,75 m de altura, cheio de água aquecida, feito para relaxar o corpo e a mente. Ao entrar na engenhoca, com a ajuda de uma escada, é possível ter a gostosa sensação de gravidade zero. Detalhe: respira-se por meio de um regulador de ar. O Acquabox é uma das atrações da Casa Cor 2009. Fica junto da piscina, próximo da Casa Kids. O produto pode assumir diferentes formatos, mas não é só. Luzes coloridas, se acionadas, contribuiriam para tratamentos cromoterapêuticos. Há até a possibilidade de contar com um mecanismo que faz bolhinhas. Meigo, não? O projeto foi desenvolvido pelo empresário e artista plástico ítalo-suíço Maurizio Mancioli. Nesses tempos de estresse, confessemos, deu até vontade de experimentar. O problema seria o mico de ficar exposto como na foto… Custa a partir de R$ 67 mil.