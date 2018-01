A resposta correta do teste proposto ontem é a alternativa A. O sofá Marshmallow tem autoria do americano GEORGE NELSON (1907-1986), que estudou Arquitetura na Universidade de Yale e na Academia Americana em Roma – período em que teve contato intenso com o universo do modernismo na Europa. Diretor de design da empresa Herman Miller de 1946 a 1966, tinha em mente produzir móveis criativos e baratos. O Marshmallow foi uma tentativa, com suas almofadas de banquinho de balcão e estrutura de aço, ainda que sua construção dificultasse a produção em massa. Provocadora até hoje, a peça não foi muita bem aceita pelos consumidores da época. Segundo o livro O Design do Século (Ed. Ática), de Michael Tambini, foram produzidas apenas 200 peças. Atualmente está em catálogo. Feito sob encomenda, custa R$ 14.585 na Atec. Nelson ainda criou, em seu próprio escritório, outros vários produtos considerados marcos modernos.