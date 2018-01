Direto de Coreia do Sul, vem a inspiração de hoje, assinada por Hannes Peer, de Milão. Aliás, já notaram que está cada vez mais frequente esse cruzamento de países? Os escritórios estão buscando clientes fora de seus países e os clientes estão procurando olhares diferentes para seus projetos – que vêm de escritórios internacionais!

Voltando ao projeto de Hannes Peer.

Feito para a loja Nº21, ele conta com um dos mobiliários mais interessantes que já vimos: uma mesa de madeira dividida e recoberta por uma outra mesa de vidro (Slice Table). Olhem que fantástico o resultado – que, aliás, combina totalmente com o restante do espaço, onde vidro e madeira criam o ambiente perfeito para as peças expostas.

Para conhecer mais do projeto, você pode ir para o site do Hannes Peer Architecture ou segui-lo no Instagram!