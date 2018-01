Se você não conhece o trabalho de David Adjaye, vale a pena! O Art Institute de Chicago, que já ganhou prêmio de melhor museu no Trip Advisor, dedicou uma exposição inteira a ele – e não foi à toa! David, nascido na Tanzânia, mudou-se com a família para Londres nos anos 70 e estudou na Southbank University e no Royal College of Art. Em 2000, ele abriu seu próprio escritório, que já assinou quase 50 projetos. O escritório expandiu e hoje está em NY, Berlim e Accra (Gana).

A maquete mais curiosa da exposição, sem dúvida, é a do Nobel Prize Center, em Oslo. Toda transparente, ela permite um passeio pelo prédio com mais facilidade. Principalmente para leigos, essa maquete é ótima, pois dá a noção exata dos espaços e circulação.

Sugar Hill, em NY, também é bem peculiar e mistura elementos contemporâneos e uma pegada forte urban. Na imagem, dá para conferir a maquete e fotos do projeto finalizado:

David também assinou a Piety Bridge, em New Orleans. As fotos mostram o projeto e o blog ainda passou em New Orleans para registrar o projeto finalizado!

Só para finalizar, o banco Petra, da séria Monoforms, também assinado por David, que gosta de fazer design de mobiliário:

Como a exposição acabou no início do ano, resta dar uma espiada no site do David para conhecer mais dos projetos!