Antes de entrar no assunto do post, uma explicação rápida de Coup de foudre. Essa expressão pode ser traduzida do francês como “Amor à primeira vista”. Esses posts vão servir para apresentar produtos legais e inovadores. Afinal, quem não está atrás de uma novidade?

O primeiro coup de foudre do blog só se tornou possível com uma campanha no kickstarter, que arrecadou quase 450 mil dólares. O bookniture nada mais é do que um banco… disfarçado de livro. Ou seja, você pode leva-lo com você para onde quiser. Mas as possibilidades são infinitas. Você pode usar até para decorar o seu cantinho!

Confira um pouco desse produto que foi buscar inspiração nos origamis e é feito a mão:

Introducing BOOKNITURE from BOOKNITURE on Vimeo.

Infelizmente, parece que não tem nenhuma loja no Brasil vendendo o produto. A boa notícia é que eles vendem via site para o mundo todo. O valor no site é de 79 dólares.