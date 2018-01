A FREITAG (que significa “sexta-feira”) é uma marca especializada em malas feitas em material reciclado. Mas não é qualquer material: a FREITAG usa as lonas dos caminhões para produzir mochilas, bolsas de carteiro, sacolas, luvas para notbebooks… Ou seja: apesar da brincadeira com nome, os produtos são do nosso uso diário. Aliás, a FREITAG também produz agendas, cadernos, capas de celular e carteiras com essa lona reciclada.

Crédito: Bruno Alder



Crédito: Divulgação

Crédito: Peter Würmli

Mas o motivo do post é outro: a flagship da FREITAG também é sensacional! São 19 containers empilhados no meio de Zurique! Na verdade, apenas 4 deles fazem parte da loja onde os consumidores podem escolher entre as opções de produtos: os demais são fechados para o público.

Com referências urbanas e uma mensagem clara de sustentabilidade, a FREITAG leva seus conceitos para dentro dos ambientes dos containers e os mais descontrolados podem gastar horas lá dentro sem perceber!

Crédito: Roland Tännler

Crédito: Roland Tännler

Crédito: Roland Tännler

Crédito: Oliver Nanzig

Por enquanto, ainda não há uma loja da FREITAG no Brasil (apenas nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália).