Alex Varanese se descreve como um “tortured artists, rogue scientist and international playboy”, mas o More Design, Please é da opinião que ele é um ótimo designer – e isso já é muito! O lado artístico é muito usado – principalmente a música, que faz parte da vida dele – e o resultado é ótimo. Um dos méritos do Alex é ter criado uma identidade própria para suas criações sem fazer com que todas fiquem com a mesma cara. Ou seja: você consegue identificar o trabalho dele sem que ele caia no tédio e na mesmice!

The Glass Jungle é uma das séries mais interessantes:

Mas a nossa preferida é The Imprints:

Quer conhecer mais do trabalho do Alex? Voa para o site dele!