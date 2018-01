Quem anda pelo início da Rua Rosa e Silva na Santa Cecília não pode ficar indiferente a porta de entrada do Edifício Tabapuan.

É nesses detalhes que percebemos a assinatura de um Arquiteto. Com A Maiúsculo. Daqueles que desenhavam tudo, de A a Z, em seus projetos.

Nesse caso estamos falando de Lauro da Costa Lima, que projetou vários edifícios entre Higienópolis e Santa Cecília.

A planta original nos foi fornecida pelo Designer Gráfico Victor Nosek, que vem pesquisando a história deste Arquiteto há alguns anos.

Neste edifício todos os caixilhos e detalhes em alumínio foram desenhados, como pode-se ler no próprio carimbo da planta, pelo artista plástico Luiz Sacilotto, autor também dos brises do Edificio Abaete(Arquiteto Abrahão Velvu Sanovicz, 1963).

Outro detalhe incrível é a participação de Waldemar Cordeiro no paisagismo da entrada.

Pelos arquivos doados pela família a USP se reconhece entrada do Edifício Tabapuan(na época não identificado).

A calçada com motivos concêntricos mescla os ambientes públicos e privados, iniciando fora e terminando dentro do edifício, num claro “convite” a entrar e revelando claramente a assinatura do paisagista Waldemar Cordeiro. (Infelizmente este elemento foi substituído com os anos e não esta mais ali).

O Sr. Nosek chegou a visitar o Arquiteto em sua residência no Morumbi, quando ainda estava vivo e recolher alguns arquivos pessoais onde se enumeram as dezenas de construções realizadas ao longo de sua carreira.

Surpreendem os escritórios montados com os Arquitetos Eduardo Kneese de Melo (de 1937 a 1941) e Alfredo Ernesto Becker (de 1941 a 1945).

Digo surpreendem pois o nome de Lauro da Costa Lima pouco é conhecido e quase nada valorizado se comparado aos outros dois.

Uma história que com o tempo é destinada a mudar vista a qualidade de seus empreendimentos.

A partir de 1945 fundaria a “Lauro da Costa Lima Engenheiros Associados” e projetaria dezenas de residências e Edifícios.

O Oitavo deles (construídos quase todos entre São Vicente – Litoral e São Paulo – Capital) é o Edifício Tabapuan.

Uma verdadeira jóia com bem três assinaturas ilustres em sua construção!

Conhece um Arqui-Achado que eu possa partilhar? Me escreva (matteo@refugiosurbanos.com.br)