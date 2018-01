Não costumo viajar mais do que uma vez por ano para o exterior. (Azar meu…)

E deve ser por isso que nunca tinha prestado muita atenção no terminal 3 de Guarulhos.

Sempre que estamos de partida, nossa cabeça fica cheia de pensamentos/expectativas da viagem e muitos dos elementos ao nosso redor passam despercebidos.

Não por a caso só parei para admirar a Arquitetura do Terminal 3 de Guarulhos nesse último final de semana, quando levei uma amiga italiana para voar de volta para o velho continente.

Depois de me despedir fiquei alguns minutos contemplando essa belíssima construção e claro me veio a curiosidade de saber mais!

Pesquisando sobre o assunto descobri que o projeto original do Escritório Biselli & Katchborian Arquitetos era diferente. Vejam link a baixo :

http://www.bkweb.com.br/projects/institutional/aeroporto-internacional-de-s-o-paulo-terminal-3/

No final outro projeto foi construído e entregue em Maio de 2014, recebendo 4 milhões de turistas durante o período da Copa do Mundo. (Ao todo o Terminal tem capacidade para 18 milhões de passageiros por ano, o dobro dos Terminais 1 e 2, juntos)

A explicação para a mudança do projeto se da nas duas citações a seguir :

“A data de inauguração nos impôs um cronograma reverso. Tivemos de trabalhar com um único e mesmo objetivo: concluir as obras no prazo”, lembra Almeida.

“A solução foi desenvolver um projeto básico em quatro meses e um projeto executivo do tipo fast-track, ou seja, faseado conforme as necessidades da obra.”

(N. da R. Andrei de Mesquita Almeida, chefe do departamento de arquitetura da Engecorps e um dos arquitetos responsáveis pelo projeto)

E Mais : “O engenheiro Francisco Germano, superintendente de obras da OAS Engenharia, conta que, para atender ao prazo de um ano e nove meses, o projeto estrutural previu uso intensivo de sistemas industrializados. Uma central de pré-fabricados foi montada dentro do canteiro, onde foram construídos cerca de 50% das vigas e dos pilares utilizados na construção Terminal 3 e 100% das peças usadas na construção do viaduto que liga a entrada de veículos ao andar de embarque do terminal.” (Fonte : http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/161/artigo333860-1.aspx)

Outro projeto interessantíssimo do escritório Escritório Biselli & Katchborian Arquitetos foi o do Terminal de Florianópolis :

http://www.bkweb.com.br/projects/institutional/aeroporto-de-florianopolis-terminal-internacional-de-passageiros/

Ao que parece também não foi realizado. Uma pena que nenhum dos dois projetos saiu da prancheta já que ambos apresentavam características interessantes, remetendo conceitualmente ao campo da aviação.

