Este é o terceiro Episódio da Minissérie que intitulei “Esmeralda”

Se você esta caindo agora aqui de pára-quedas e quer entender melhor do que se trata veja os outros dois capítulos a seguir antes de começar a leitura :

http://emais.estadao.com.br/blogs/arqui-achados/a-historia-da-companhia-esmeralda-de-imoveis/

http://emais.estadao.com.br/blogs/arqui-achados/um-gigante-para-a-avenida-sao-joao/

Era uma manha chuvosa na terra da Garoa.

Estamos no inicio dos anos 1950. São Paulo esta fervendo. “A cidade que mais cresce no Universo”, se lê em alguns anúncios da época.

Não havia tempo a perder.

Sabiam bem disso os futuros proprietários do Edifício Iracema. Que naquela manha, a despeito das condições climáticas, saíram cedo, as 7 da Matina, para comprar suas unidades.

As vendas começaram as 8:00 da manha mas por causa da grande procura e devido também as intempéries a maioria dos corretores atendeu aos clientes diretamente em seus carros; pulando literalmente nos automóveis que chegavam ao plantão de vendas!

E foi assim que com os painéis dos Chevrolets servindo de escrivaninhas ao meio dia todas as unidades já tinham sido vendidas. Um sucesso estonteante.

As Linhas produzidas na prancheta do jovem Arquiteto Majer Botkoswky sairiam em breve do papel.

A festa dos incorporadores foi à mesma altura do sucesso de vendas do lançamento. Um verdadeiro banquete no Automóvel Clube de São Paulo.

Nestor discursa orgulhosamente para seus convidados :

A construção seguiu a todo vapor! (Literalmente! como podemos ver pelas foto o bate-estacas era a vapor)

Surgia assim o segundo empreendimento da Companhia Esmeralda de Imoveis! O Edificio Iracema!

Gostaram?

Fiquem ligados neste Blog!

Em breve postarei o epilogo da Minisserie Esmeralda!