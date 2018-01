Sabe quando você está andando pela cidade e se depara com aquele prédio lindo, que sempre faz levantar sua cabeça? Descobre a história por trás daquela casinha fofa no seu bairro? Está passeando pela cidade e uma construção que sempre esteve ali, se revela como nova e atrai sua atenção? Vê um anúncio imobiliário, uma foto antiga do bairro ainda sendo construído?

Muito bem! Você está diante de um Arqui-achado, assunto deste blog. Por aqui pretendo desvendar as arquiteturas que estão a nossa volta, mas passam desapercebidas na maior parte do tempo. Pequenos e grandes segredos que precisam ser mostrados, valorizados e guardados por todos nós.

Para quem não me conhece, meu nome é Matteo Gavazzi. Nasci em Roma e moro em São Paulo há 8 anos. Foi trabalhando como corretor de imóveis que me apaixonei pelas histórias ocultas das construções que encontro pelas ruas, vielas e grandes avenidas. A arquitetura sempre sugeriu pistas e foi atrás delas que revelei vidas vividas, passadas ou temporariamente esquecidas que quero dividir com vocês…

E, é claro, vocês também podem fazer parte dessa aventura. Conhece um Arqui-Achado que eu possa partilhar? Me escreva (matteo@refugiosurbanos.com.br)