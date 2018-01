Sempre tive uma curiosidade enorme em saber quem estava por trás do projeto do Edifício Cacique que encabeça o cruzamento das Ruas do Paraiso e Av. Bernardino de Campos.

Ele è imponente e belíssimo, nao acham?

Hoje, finalmente consegui desvendar o mistério.



Pois bem, o projeto é dos irmãos Brada, Miguel e Alberto. Respectivamente Arquiteto e Engenheiro Civil.

Nessa publicidade é curioso notar que a Av. 23 de Maio na época era chamada de Av. Anhangabaú.