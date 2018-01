Era uma vez o Cine Bandeirantes.

Inaugurado em 1939 no Largo do Paissandú 138 era um dos mais modernos e bonitos da Cidade, contando até com paredes em veludo para melhorar a acústica de sua sala de projeção.

Suas Linhas eram modernas e suas áreas totalmente decoradas com motivos que remetiam a pujança dos Bandeirantes.

Os tempos mudaram e aquele cinema inovador foi readaptado para abrigar o Cine Ouro em 1966.

Considerado um dos mais luxuosos de SP tinha inspiração colonial com as ruas e casas de Ouro Preto reproduzidas em seu hall de entrada, onde havia até réplicas em gesso das obras do Aleijadinho.

Por fim, numa soma de saída de atividades culturais do Centro com implementação massiva do modelo de Shopping Centers nos bairros em expansão, os cinemas de ruas foram perdendo cada vez mais espaço.

Se a isso acrescentarmos a pressão por espaço dos carros não precisa nos surpreender o destino final desse glorioso cinema :

Um “Belo” estacionamento.

