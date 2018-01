Início de ano. As coisas estão mais tranqüilas e podemos nos dar ao luxo de “perder” uma manha no meio da semana para explorar tesouros escondidos no interior de São Paulo.

Hoje percorremos cerca de 80 km para chegar na cidade de Guararema onde minha amiga e Arquiteta Vanessa Kraml me mostraria uma pequena preciosidade.

A Capela de Nossa senhora da Ajuda.

Fundada no final do século XVII por Senhores Portugueses essa igreja fica localizada as margens da cidade de Guararema, em posição sobrelevada (é preciso subir 81 degraus para chegar a sua entrada) com vista para o Rio Paraíba.

Reza a lenda que ali existia também uma fortificação portuguesa e que a posição fosse estratégica para defesa.

Lendas a parte fato é que esta construção é uma das mais antigas do estado de São Paulo e foi tombada pelo Condephaat em 1984.

A imagem custodiada na capela é de Nossa Senhora da Ajuda, original em terracota, porem esta necessitando um restauro, representa a santa protetora dos navegantes.

Na sacristia é conservada também a imagem de São Longuinho. O Santo dos objetos perdidos, como é conhecido.

Lembram da “reza” São Longuinho, São Longuinho, se eu achar dou 3 pulinhos?

Pois é aqui os devotos a este santo podem orar em frente a sua imagem.

Que aqui é duplicada.

Em um canto temos a imagem original, de Longinus(em latim, uma lança), representado como o Soldado Romano que perfurou o coração de Jesus.

Dizia-se que por ter baixa estatura conseguia ver entre as pernas da multidão, encontrando e devolvendo objetos perdidos.

E logo ao lado outra representação do santo.

Atras da igreja existe um campo santo, antigo cemitério, hoje desativado, dos fazendeiros da região.

Infelizmente as condições gerais não são tão boas, necessitando vários reparos emergenciais e restauros, que esperamos aconteçam em breve para que este monumento siga contando sua historia ainda por muitos séculos.

Endereço: Rua D´Ajuda, 520 – Bairro D’Ajuda. Guararema.

SalvarSalvar

SalvarSalvar