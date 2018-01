Para a maioria de nos esses nomes não significam nada mas esses três nomes representam um clássico exemplo de como São Paulo verticalizou.

Descobri a historia desses senhores mais por a caso do que por vontade. Pesquisando no Acervo do Estadão.

Belardi & Villaboim desenhavam projetos e construíam para os incorporadores de uma louca Sampa…

…E o corretor Eugenio Wallerstein os vendia. Simples assim. Uma sociedade perfeita. Ou quase, como veremos.

Em seguida os 3 se juntariam para incorporar e comercializar imóveis fundando a R.N.E. (Frutos das iniciais de seus nomes : Renato Belardi, Nilo Villaboim e Eugenio Wallerstein)

Esta, trabalharia no desenvolvimento e vendas para outras construtoras. Foi esse o caso da Parceria com o Engenheiro Francisco Beck na incorporação do Edificio Pontal na Rua 13 de Maio 1.504.

Por fim, Belardi sairia por primeiro da empresa, seguido, nos anos 1970, nao sem polemicas (vide a baixo), por Eugenio.

E assim mais uma historia da verticalização da Pauliceia vem a luz.

Quem tiver e quiser compartilhar mais infos sobres esses “senhores”, nao hesite, escreva para mim no matteo@refugiosurbanos.com.br

