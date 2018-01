Que tal uma ceia de Natal 100% orgânica?. Já há, à disposição dos interessados frutas, castanhas, champanhe, vinhos, queijos, sucos de frutas e até bolo de Natal e panetone orgânicos, além de deliciosos patês, geleias e outras comidinhas. Em substituição ao peru de Natal, pode-se optar pelo frango orgânico da Korin, encontrado em vários supermercados, como Pão de Açúcar, Sonda e Mambo, além da própria loja da Korin, na Vila Mariana. Neste sábado, inclusive, a loja funciona das 8h30 às 17h. O endereço é Rua Cel. Arthur de Godoy, 246, tel. (11) 5579-9363.

A boa novidade é que a safra de frutas orgânicas está cada vez mais diversificada. Na Feira do Produtor Orgânico da Associação de Agricultura Orgânica (AAO), por exemplo (que vai ocorrer, antes do Natal, neste sábado, entre as 7h e o meio-dia, e na próxima terça-feira, dia 23 de dezembro, no mesmo horário – aliás, a feira noturna não ocorrerá somente nesta terça), no Parque da Água Branca, é possível encontrar várias delas. A Feira da AAO funciona no Parque da Água Branca (Av. Francisco Matarazzo, 455, com estacionamento gratuito e entrada pela Rua Dona Ana Pimentel).

Há por ali uvas niagara do Sítio Catavento, em Itatiba (SP), figo, bananas de vários tipos, manga da variedade haden (sem fibras), lichia, abacaxi, melancia baby, melão, ameixa vermelha e peras importadas e ainda um pouco de morango. Aguardava-se, ansiosamente, a chegada de castanhas portuguesas para este sábado, ainda sem confirmação, porém. Tudo orgânico, ou seja, cultivado em solo vivo e saudável, não contaminado por agrotóxicos nem adubos químicos.

Falando em castanhas, na Banca do Virgílio, também na feira da AAO, é possível encontrar as castanhas-do-pará. E também uvas-passas e chocolate em pó com 100% de chocolate (sem ironia), ingredientes clássicos das sobremesas natalinas. Uma mousse deste chocolate orgânico, que rende que é uma beleza, fica divina. Ou um arroz doce enfeitado com uvas-passas, feito com o cereal, o açúcar e o leite orgânicos, dá um charme especial.

Outro mercado próximo, e que também tem vários alimentos orgânicos e certificados é o Apanã, na Rua Turiassu, 1.690). Ou seja, o que não foi possível encontrar na feira da AAO pode-se achar no Apanã, principalmente uma variedade grande de processados orgânicos. Se não tiver tempo de ir até lá comprar, o Apanã tem delivery.

Quem tem o hábito de ir à Ceagesp comprar frutas no fim de ano tem a opção da Terra Frutas Orgânicas. Luciana, a dona da banca, vende uma variedade imensa de frutas que estão na safra, incluindo aí o kiwi e castanhas-do-pará, e de vários lugares do Brasil, a um preço bastante razoável. Recentemente, inclusive, estava vendendo deliciosas alcachofras orgânicas. No box da Terra Frutas Orgânicas (Pavilhão HFM, Box 144, entrada na Ceagesp pelo estacionamento do Portão 15), Luciana atende o varejo de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 17h. Após as 16h, inclusive, é possível estacionar o carro na frente do box.

Luciana também tem uma banca na Feira de Produtos Orgânicos e da Agricultura Limpa do Modelódromo do Ibirapuera, que, com mais de 20 barracas de vários produtores, funciona todos os sábados (inclusive este, antes do Natal), das 7h ao meio-dia, com estacionamento gratuito. A entrada é pela Rua Curitiba, 292, pertinho do Parque do Ibirapuera. Nesta feira se encontra também a mesma variedade de artigos que é encontrada na feira da AAO.

Para saber onde está a feira orgânica mais próxima da sua casa e deliciar-se nesta ceia de Natal com produtos orgânicos e saudáveis, basta acessar o site do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) e seu Mapa de Feiras Orgânicas, com feiras orgânicas de todo o Brasil.