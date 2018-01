Começaram hoje em São Paulo e vão até o dia 14, sábado, o 9º Congresso Internacional de Nutrição Clínica Funcional e o 8º Congresso Brasileiro de Nutrição Esportiva Funcional, no Centro de Convenções Frei Caneca, na Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo, SP.

Como não poderia deixar de ser, os alimentos orgânicos não vão faltar. Há um estande específico para o assunto, que tem por objetivo divulgar os benefícios do consumo de alimentos orgânicos para garantir uma alimentação saudável.

O estande é comandado pelo Movimento Urbano de Agroecologia (Muda-SP) e pela Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida.

Neste estande, haverá oficinas gratuitas de culinária e cultivo orgânicos. Os visitantes poderão, por exemplo, aprender a fazer homus vivo, suco verde, pizza vegana, cultivar ervas medicinais e até fazer trufa vegana! Tudo com ingredientes orgânicos. A programação é a seguinte:

Dia 12, das 10h30 às 11h, Oficina de cultivo de temperos

Dia 12, das 16h30 às 17h, Oficina de culinária – homus vivo

Dia 13, das 10h30 às 11h, Oficina de suco verde

Dia 13, das 16h30 às 17h, Oficina de pizza vegana

Dia 14, das 10h30 às 11h, Oficina de cultivo de ervas medicinais

Dia 14, das 16h30 às 17h, Oficina de trufa vegana.

Para mais informações sobre as oficinas e sobre o estande orgânico, entre em contato com Susana Priz, da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, no e-mail contraosagrotoxicossp@uol.com.br, ou com Gustavo Torrezan, no tel. (11) 9 5251-1005.

Para mais informações sobre ambos os congressos, os contatos são congresso@vponline.com.br e tel. (11) 3582-5600.