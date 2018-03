Mais um ano de feira voltada exclusivamente ao setor de produtos orgânicos. E continua a tradição – excelente, aliás – de abrir ao público em geral, gratuitamente, um evento que é primordialmente de negócios. Estamos falando da 12ª Biofach América Latina, que começa dia 8 (quarta-feira), em São Paulo (SP) e vai até 11 de junho (sábado), no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, das 11h às 19h. A promoção é da Francal Feiras em parceria com a Nürnberg Messe Brasil.

Quem não é familiarizado com o universo dos alimentos orgânicos, mas gostaria de começar a entender um pouco do que se trata este setor, tem na Biofach uma excelente oportunidade de tomar contato com a grande diversidade de artigos já disponíveis, de todo o Brasil e também do exterior.

Dá para degustar sorvetes, biscoitos, chás, cafés, geleias, carnes, snacks, vinhos, cachaças, barrinhas de cereais, sucos, lácteos, refrigerantes, alimentos energéticos, pães e até algodão doce, entre inúmeros outros alimentos. E conhecer tendências na cosmética orgânica e também em vestuário! E conversar diretamente com agricultores orgânicos, que costumam comparecer em peso à Biofach, além de representantes do poder público, como os do Ministério da Agricultura.

Além disso, estão previstas aulas gratuitas de culinária, workshops e palestras. O bacana é que a Biofach América Latina também abre no sábado – quem está passeando no Parque do Ibirapuera no fim de semana pode dar uma passada lá para conhecer a mostra.

Já para quem é envolvido com o segmento, aproveita a feira não só para adquirir produtos que normalmente são mais caros no varejo e têm preços promocionais nesses dias, mas também para confraternizar com os vários players do mercado de orgânicos, além de reforçar parcerias, vender produtos e aproveitar a maior vitrine de produtos orgânicos da América Latina.

Este ano, está previsto um total de 275 expositores, e 15 mil visitantes, tanto nacionais quanto internacionais.

A seguir, destacamos alguns eventos na Biofach América Latina.

Dia 8, às 9h, coletiva de imprensa debaterá o tema “Como a agricultura orgânica ajudará o Brasil a cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030?”, com participação, entre outros, do coordenador de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Rogério Dias, e do representante da FAO/ONU no Paraná, Valter Bianchini.

Dias 8 e 9, às 13h, ocorrerão sessões de negócios, proporcionando um diálogo entre empresários, compradores, produtores orgânicos e varejo de diversos Estados e países.

Dias 8 e 9, às 14h, Fórum Orgânico Internacional. Anualmente, autoridades do mercado mundial de orgânicos se reúnem em São Paulo para debater tendências, desafios, expansão do setor, novos canais de vendas, ampliação da oferta de produtos, entre outros temas. Em meio às autoridades nacionais, a grade do dia 9 acolhe também palestras internacionais, com tradução simultânea, ministradas por representantes das principais entidades do mundo ligadas ao setor. Entre as personalidades confirmadas, estão Pablo Dessel, proprietário da Vinecol; Patricia Flores, coordenadora da Ifoam (International Foundation for Organic Agriculture), e Vincent Morel, diretor da Ecocert América Latina.

Dias 8 a 11 de junho (das 11h às 18h), aulas de culinária vegetariana. A ideia é reunir especialistas para ensinar o passo-a-passo de entradas, pratos salgados, sobremesas e bebidas vegetarianos. As aulas continuam nos demais dias, sempre no mesmo horário, com entrada gratuita e vagas limitadas por ordem de chegada.

Dia 9 de junho, das 18h às 19h, seminário de saúde e alimentação com dr. Rey, com debate mudanças de paradigmas no quadro alimentar junto a profissionais de saúde, terapeutas, massoterapeutas, acadêmicos e consultores.

Dia 10 de junho, das 9h às 12, encontro de produtores orgânicos, para fornecimento de alimentação escolar orgânica no município de São Paulo.

Dia 10 de junho, das 16h às 18h30, seminário sobre aromatologia e práticas integrativas, com o professor Paulo Chanel.

Dia 11 de junho, das 13h às 18h, 9º Seminário SVB – Vegetarianismo em Foco, promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira, o encontro discute as diretrizes do mercado vegetariano no País e concentra palestras que abordam a importância da nutrição vegetariana e a relação dos alimentos com a saúde.

Paralelamente à Biofach América Latina ocorre no mesmo espaço e nos mesmos dias a Bio Brazil Fair e a Naturaltech, eventos voltados ao setor de alimentos naturais – não necessariamente orgânicos – além de outros artigos ligados a cosméticos e terapias naturais, entre outros.