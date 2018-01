As feiras orgânicas paulistanas não têm se limitado a serem simplesmente feiras. Seus promotores, ONGs interessadas em alimentação saudável e num comércio justo e limpo, também têm criado eventos culturais, literários e gastronômicos nessas feiras não só para atrair mais público, mas também propiciar manhãs, tardes e noites agradáveis de convivência para todos – adultos e crianças. O que é bom é que todas essas atividades são gratuitas!

Na feira noturna do produtor orgânico, inaugurada ontem no Parque da Água Branca, apesar do tempo meio nebuloso, com ameaça de chuva e um friozinho já começando a incomodar, o Cineclube Ambiental, promovido pela AAO – Associação de Agricultura Orgânica, lotou praticamente todas as cadeiras disponíveis.

Cerca de 50 pessoas assistiram aos documentários “Vida na Terra” – que traça o perfil da engenheira agrônoma e precursora da agroecologia no Brasil, dra. Ana Maria Primavesi, numa produção conjunta entre a AAO e a Lavoura Produtora – e “Brasil Orgânico”, dirigido por Kátia Klock e Lícia Brancher, documentário que retrata a produção orgânica em todas as regiões do País. Com direito ainda ao caldinho de inhame e a pizzas orgânicas deliciosas, preparadas no café orgânico, em frente ao galpão da feira.

Na feira noturna da Água Branca da próxima terça-feira, outro evento cultural-gastronômico e também gratuito, já está programado: a oficina de Culinária Viva, promovida pela chef Leila D – que, inclusive, está promovendo o IV Festival de Gastronomia Orgânica, também no Parque da Água Branca, em outubro. A culinária viva é uma dieta surgida nos anos 1990 na qual se privilegia o consumo de alimentos crus ou levemente aquecidos, grãos germinados e frutos frescos e secos. Tudo, obviamente, com ingredientes orgânicos.

Na feira do Ibirapuera, a chef Neka Menna Barreto

Mas não só a AAO tem agitado a vida cultural e gastronômica dos consumidores de orgânicos. No sábado passado, a Feira de Produtos Orgânicos no Modelódromo do Ibirapuera – que ocorre todas as manhãs de sábado, das 7h às 13h – promoveu uma oficina de alimentos saudáveis para festas infantis.

E, neste sábado, dia 21 de setembro, outro grande evento – gratuito – aguarda os consumidores de orgânicos no Modelódromo. Entre as 10h e o meio-dia, haverá mais uma edição do Chef na Feira – com apoio do Slow Food, do Instituto Kairós e dos produtores da feira –, desta vez com a presença da chef Neka Menna Barreto.

A renomada chef gaúcha, precursora da gastronomia inventiva no Brasil, famosa por garantir deliciosas comidas em eventos de grandes personalidades, políticos e marcas nacionais e internacionais, vai preparar comidinhas deliciosas com produtos orgânicos, escolhidos diretamente na feira naquele dia.

A degustação será feita por meio de vales, gratuitos, distribuídos pelos feirantes para 200 clientes. Quem for, comerá!

A Feira de Produtos Orgânicos do Modelódromo ocorre todos os sábados, das 7h às 13h, no CDC Modelódromo do Ibirapuera. Rua Curitiba, 292, Vila Clementino (próximo ao Clube Círculo Militar), com estacionamento no local. Mais informações no facebook.com/feira.ibirapuera.