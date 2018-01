As tardes no pátio do Pompidou

Palhaços divertindo crianças com imensas bolhas de sabão, muita música, dança e artistas que caricaturam os turistas em troca de alguns euros: esse é o cenário do pátio do Centro Georges Pompidou, um dos lugares preferidos do parisiense nas tardes dos fins de semana. Entre malabaristas praticando seus truques e leitores ávidos do jornal do dia

Por Giovanna Saba