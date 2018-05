A moda cada vez mais vez tem valorizado o estilo pessoal e, por isso, as opções são diversas. Hoje encontramos uma enorme variedade de xadrezes nas lojas, independentemente de estações, pois vão bem do calor ao frio, do casual ao formal, do feminino ao masculino.

Obviamente existem estampas e padrões que se destacam mais num dado período e o xadrez, por herança europeia, geralmente é mais revisitado nas coleções de frio. Portanto, para esse Outono (que já chegou chegando!) veremos basicamente dois grupos de xadrezes: preto/branco e o vermelho/preto. Ambos estão associados a uma estética mais urbana e moderna, por isso, esqueça aquela ideia de que xadrez é somente western.

Grid print é um xadrez mais leve, suave e sofisticado. Apesar da predominância do preto e branco, podem aparecer em branco e azul também. Suas linhas são bem fininhas e distanciadas, formando literalmente uma grande grade visual. A geometria regular da estampa confere à peça maior sobriedade, podendo ser com o fundo branco (positiva) ou preto (negativa). Esse xadrez é muito fácil de ser coordenado com outras peças, desde as lisas de qualquer cor, como o jeans, por exemplo, até outros tamanhos de grid, mesmo que misturando positivo com negativo, e estampas geométricas e listras também. Quanto aos biótipos, pode vestir qualquer tipo físico, vale ficar atento, porém, quanto ao tamanho do grid e a cor da peça, já que desenhos grandes e cores claras podem aumentar a silhueta.

O xadrez vermelho e preto é outro relevante nessa temporada, principalmente por conta do estilo Tomby, que busca a valorização da moda genderless e, por isso, adotou o padrão como um dos seus ícones e tem crescido entre o público jovem. E, ao contrário do grid print, acaba tendo uma proposta mais despojada e informal. Chamado também de xadrez Tomby ou tartan, pode ser usado de forma mais livre, com estampas florais que tenham preto e vermelho predominantes, camuflados, listras e até animal print de onça, mas classicamente são coordenados com peças lisas e pretas. É um xadrez muito democrático, pois veste bem qualquer biótipo.

Essas estampas podem ser aplicadas em todas as peças de roupas e, por serem atemporais, certamente ficarão muito tempo no seu guarda-roupa. A dica de ouro é investir em poucas e boas peças, já que são visualmente marcantes e terão vida longa. As peças de sobreposição, como camisas e casacos, garantem maior versatilidade em função das coordenações possíveis.