Natal chegando e muita gente faz questão de trocar presentes nessa data. E aí começa o grande desafio: o que elas querem ganhar? Elas geralmente querem tudo, mas isso não é o suficiente para você acertar no presente, por isso, selecionei algumas dicas para te ajudar.

Primeiro consenso: não dê roupas de presente! Claro que elas amam roupas novas, mas acertar na cor, estampa, modelo, tamanho, marca… são tantas variáveis que seu insucesso será garantido. Assim a ideia é focar nos acessórios e nos complementos que têm tamanho único e menos relatividades para escolha.

Selecionei três níveis de preço para esses presentes, mas independe de marcas, avalie os produtos como uma sugestão e procure conciliá-los com as suas condições e com os gostos da presenteada. Vem ver!

($$$) Relógios – Apple Watch é uma das últimas novidades lançadas pela Apple. Super leve e resistente, feito em aço inoxidável, as pulseiras podem ser trocadas combinando com vários looks – e pessoas. O mais divertido do relógio é sua interface com o celular: recebe notificações e alertas dos aplicativos, pode ver fotos na tela do relógio, atender ligações, responder mensagens, ler e-mails e uma infinidade de utilidades sincronizadas. Benefício: a discrição e comodidade de manter-se conectado sem ter que manipular o aparelho.

($$) Perfumes – sempre são ótimos presentes. Procure adicionar uma fragrância nova à coleção dela, mas opte por aromas parecidos com aqueles que ela já usa. Uma boa loja pode te ajudar com isso. A sugestão que tenho é a linha recém-lançada Chance Chanel (mulheres amam essa marca). São quatro fragrâncias diferentes que combinam com vários estilos femininos.

($) Berloques – se você não faz ideia do que seja isso, saiba que elas AMAM. Berloques são pingentes colecionáveis, geralmente utilizados em pulseiras. Cada uma das pequenas peças tem um significado e o objetivo é construir uma história de vida a partir deles, por isso ganha-los de presente é muito importante para elas. Apesar de várias marcas venderem os berloques, os mais desejados são das marcas Pandora e Vivara.

Lembre-se, seu amor é o maior presente e não pode ser substituído por bem material nenhum. Acima de tudo, ame-as verdadeiramente.